Золото подорожает до $27 тысяч? Прогноз Роберта Кийосаки

Биржевая стоимость золота впервые достигла исторического максимума в размере $5 тысяч за одну унцию. Однако известный финансовый консультант и автор популярной книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что цена на золото способна достигнуть отметки в $27 тысяч за унцию, передаёт РБК.

Размышляя над будущим золотого рынка, Кийосаки отметил в своем посте в социальной сети X (ранее известной как Twitter, запрещенная в России): «Золото преодолело отметку в $5000. Ура!!! Ближайшая цель — $27000»,

Это заявление прозвучало после того, как утром 26 января биржа зарегистрировала исторический рекорд стоимости февраля будущего контракта на золото на Чикагской товарной бирже CME, превышающую $5100 за унцию. Помимо золота, выросли также цены на серебро и платину. Рост спроса на драгметаллы эксперты связывают с растущим недоверием инвесторов к американским активам на фоне нестабильной геополитики и экономических рисков.

Ранее, в 2023 году, Кийосаки сделал похожее заявление, предположив, что золотые котировки достигнут $5000 за унцию. Тогда же он предупредил, что Федеральная резервная система США начнет активно печатать новые долларовые купюры, вызывая потерю доверия к национальной валюте и стимулируя интерес к таким альтернативным инвестициям, как золото, серебро и криптовалюта Bitcoin.

Роберт Кийосаки в 2023 году советовал инвесторам подготовиться к величайшей катастрофе в мировой истории на финансовых рынках и изменить структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний. По мнению Кийосаки, антикризисный портфель должен был состоять на 75% из золота, серебра и биткоинов и на 25% из акций нефтяных компаний и недвижимости. «Такая структура, возможно, и позволит вам пережить величайшую катастрофу в мировой истории», — писал он.

Ранее один из гонконгских миллиардеров Чеа Ченг Хай увеличил долю инвестиций в золото, теперь оно составляет четверть его капитала. По оценке Bloomberg, сумма вложений достигает $1,4 млрд. Год назад инвестиции в золото занимали лишь пятую часть его инвестиционного портфеля. Теперь бизнесмен рекомендует формировать капитал следующим образом: 60% вкладывать в акции, 20% держать в облигациях и столько же — в драгоценные металлы, делая ставку преимущественно на золото.