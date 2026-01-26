Доллар ниже 75,9: Рубль укрепился до трёхлетних минимумов

Рубль достиг максимумов весны 2023 года — курс доллара вновь опустился ниже отметки 75,9 рублей, пробив таким образом годовой минимум. «Если падение продолжится, вскоре мы увидим трехлетние минимумы курса пары USD/RUB. В мае 2023 года котировки опускались до уровня 75,88», – предупреждают аналитики БКС Мир инвестиций.

По мнению экспертов, причины текущего положения доллара обусловлены совокупностью факторов:



• Инфляция: рост цен в январе вызван увеличением налоговой нагрузки, что привело к росту издержек производителей и последующему повышению цен на товары и услуги. Экспортёры продолжают активно продавать иностранную валюту, тогда как импорту затруднён доступ к дешёвым кредитам. Этот фактор ограничивает возможности Центрального банка быстро снижать ключевую ставку. Несмотря на возможные паузы в процессе смягчения монетарной политики, по итогам 2026 года ставка, скорее всего, упадёт до 12%.



• Дефицит бюджета: правительство вынуждено тратить международные резервы, что увеличивает объём продаваемой Центральным банком иностранной валюты и оказывает давление на её стоимость. Лимиты валютных операций по бюджетному правилу выросли на 70%, увеличивая предложение валюты на рынке. Со временем, когда разница между ценами российского сырья и международными стандартами сократится, объёмы продаж уменьшатся.



• Регулярный налоговый период: экспортеры активно продают валюту для уплаты налоговых сборов, пик выплат приходится на 28 января. Однако после завершения налогового периода рынок постепенно стабилизируется.



• Геополитические риски: укрепление переговорных позиций положительно сказывается на настроениях инвесторов относительно рубля.



• Ослабление глобального доллара: индекс DXY находится вблизи трёхлетних минимумов и снижается примерно до 97 пунктов. Международные инвесторы уходят от долларов, заменяя их золотыми активами и диверсифицируя портфели центральных банков. Всё это усиливает давление на американский доллар.

«Курсы иностранных валют находятся на многолетних минимумах благодаря комбинации внутренних и внешних факторов. Постепенно, по мере замедления экспортных доходов и роста импорта, поддерживающие рубль факторы ослабеют, что позволит иностранным валютам скорректироваться. Текущие уровни волатильности могут привести к новым локальным минимумам, однако существенного падения ожидать не стоит ввиду психологической поддержки на уровне около 75 рублей», — заключают эксперты БКС.

Согласно долгосрочной стратегии, курс доллара способен восстановиться до круглых значений около 80 рублей ближе к весне следующего года. Ключевым уровнем сопротивления станет отметка 78 рублей, после преодоления которой возможен дальнейший подъём до 85 и выше. Евро ожидает возвращение к уровню 90, а затем дальнейшее движение к рубежам 95 и 100 рублей. Китайский юань также демонстрирует потенциал роста, стремясь сначала к уровню 11, затем 11,5 и возможно к значению 12 рублей.