Российские банки снижают ставки по вкладам: годовая доходность опустилась ниже 13%

Ставки по вкладам в крупных российских банках резко снизились. Согласно данным индекса депозитов, публикуемого сервисом «Финуслуги», средний процент по однолетним вкладам в крупнейших банках страны опустился ниже 13%, составив 12,98% годовых на конец января 2026 года. По сравнению с началом месяца, снижение составило 0,27 процентного пункта, а с заседания Банка России по ставкам 19 декабря 2025 года — целых 0,52 процентного пункта.

Наиболее заметно просели краткосрочные банковские продукты: доходность трёхмесячных вкладов снизилась сразу на 0,96 процентного пункта, теперь составляя 14,55% годовых. Впрочем, именно короткосрочные депозиты пока приносят наибольший доход, тогда как наименее привлекательными оказались долгосрочные предложения — трёхлетние вклады предлагают лишь 10,56% годовых.

Вот динамика средних ставок по основным продуктам банков первой двадцатки:

- Трехмесячный вклад: 14,55% годовых (падение на 0,96 процентного пункта)
- Полугодовой вклад: 14,04% годовых (минус 0,70 процентного пункта)
- Годовой вклад: 12,98% годовых (снижение на 0,52 процентного пункта)
- Вклад на полтора года: 11,35% годовых (уменьшение на 0,37 процентного пункта)
- Двухлетний вклад: 11,13% годовых (потеря 0,26 процентного пункта)

- Трёхлетний вклад: 10,56% годовых (убыль на 0,33 процентного пункта)

При этом разброс доходности между разными банками сохраняется значительным: максимальная ставка по-прежнему достигает 18% годовых, а минимальная — остаётся на уровне 6,8% годовых.

Анализ проводился сервисами «Финуслуги» на основании предложений 20 крупнейших банков России по размеру депозитного портфеля физических лиц.

Напомним, Банк России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до уровня 16%. Эксперты считают, что ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых.


