Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 января: 12 087,5498 руб/1 г золота и 241,9300/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 087,5498 руб.
- 1 грамм серебра - 241,9300 руб.
- 1 грамм платины - 6 610,4199 руб.
- 1 грамм палладия - 4 828,9102 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 292,3703 р. (2,48%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,9900 р. (6,14%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 490,7598 р. (8,02%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 312,9998 р. (6,93%).