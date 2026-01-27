Инго Банк вошел в топ-15 рейтинга банков по количеству аудитории в Телеграм

Телеграм-канал Инго Банка, объединивший более 25 000 подписчиков, вошел в топ-15 крупнейших по аудитории среди банков. Также Инго Банк занял 11-е место по приросту аудитории в социальных сетях, показав годовую динамику +45%. Исследование по итогам 2025 года среди российских кредитных организаций провел финансовый маркетплейс Brobank.ru.

«Этот результат особенно значим для нас, так как Инго Банк делает акцент на качестве контента. Мы создаем живое пространство для полезного общения, поддерживаем интерес через интерактивные и игровые форматы. Наша задача – говорить о финансах просто, делиться актуальными новостями, экспертизой сотрудников банка, финансовыми советами и аналитикой, обсуждать важные изменения, предлагая сообществу информативные обзоры и обоснованные прогнозы. И прирост аудитории подтверждает правильность выбранной стратегии», – отметил директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Инго Банка Роман Силаев.

При составлении рейтинга учитывались показатели в ключевых соцсетях, оценивались абсолютная аудитория, темпы ее роста и количество подписчиков на каждой из площадок. В итоговую таблицу попали 50 банков с наибольшей суммарной аудиторией в соцсетях по итогу 2025 года.

Присоединиться к сообществам Инго Банка и получать актуальные новости можно в Телеграме, во ВКонтакте и Одноклассниках.