Путин: Россию просят прекратить удары по объектам ВСУ — губернатор Ленобласти требует продолжать

Президент Владимир Путин сообщил, что Россию просят прекратить удары по объектам Вооружённых сил Украины. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал продолжать такие действия, подчеркнув их важность. Видео с этой беседой опубликовала пресс-служба Кремля.

Фото http://kremlin.ru/

На встрече глава региона рассказал о завершении строительства 16 из 17 объектов по защите неба Ленинградской области от атак беспилотников, передаёт РБК. «Это даёт эффект. Вы знаете, что попытки атаковать — они есть», — отметил Дрозденко.

«Да, нас просят этого не делать», — ответил Путин. «Это надо делать, потому что это очень важно», — подчеркнул губернатор.

Ранее, 22 января, Минобороны России сообщило о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал этот день самым сложным для энергосистемы страны с 2022 года, отметив напряжённую ситуацию в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В связи с этим «Укрэнерго» было вынуждено применять аварийные отключения, а мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть столицу из-за энергетического кризиса.

В то же время The Financial Times сообщала, что делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби предлагали России прекратить удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, в ночь на 29 декабря 2025 года Украина предприняла атаку беспилотниками на резиденцию Владимира Путина, используя 91 беспилотник дальнего действия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Минобороны России в ответ применило ракетный комплекс «Орешник», поразив объекты производства беспилотников и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны подчёркивают, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.