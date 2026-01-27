Импортные товары подорожают: вводится НДС на покупки в онлайн-маркетплейсах

Правительство планирует введение налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, продающиеся через российские маркетплейсы. Новая инициатива направлена на борьбу с серым импортом, когда большие объёмы продукции поступают в страну под видом частных посылок физических лиц, освобождая продавцов от уплаты налогов. Этот механизм позволяет иностранным компаниям получать необоснованные преимущества перед отечественными предприятиями и розничными торговцами, лишая федеральный бюджет значительных доходов, передаёт ТАСС.

По предварительным подсчётам Министерства финансов, ежегодные потери бюджета достигают порядка 440 миллиардов рублей. Предполагается, что нововведения уравняют условия конкуренции и позволят российским производителям конкурировать на равных условиях с зарубежными компаниями. Однако реализация проекта неизбежно отразится на конечных потребителях, поскольку повышение налогового бремени приведет к увеличению стоимости покупок.

Новая система налогообложения предусматривает поэтапное внедрение ставки НДС: в первый год она составит всего 5%, увеличиваясь ежегодно вплоть до достижения максимального уровня в 20%. Согласно проекту закона, платить налоги будут сами продавцы либо маркетплейсы, действующие как посредники.

Министерство промышленности и торговли России положительно относится к идее введения нового налога, считая её важным шагом для защиты отечественных производителей и улучшения условий ведения бизнеса внутри страны.

Количество ПВЗ в России растёт взрывными темпами. Так, на 1 января 2026 года в России работало 226,4 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), подсчитали в сервисе «Яндекс Карты». За год количество объектов выросло на 44,7%. Темп существенно увеличился: в январе 2025 года аналогичный прирост был на 18,8 процентного пункта ниже и составил 25,9%. В Wildberries говорят, что совокупное количество ПВЗ компании за год возросло на 43%, до 94 тыс. В Ozon по итогам 3 кв. 2025 года количество пунктов выдачи превысило 78 тыс. — это на 30% больше год к году. В это число не входят постаматы и точки выдачи компании в отделениях Почты России.