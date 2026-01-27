США готовят точечные удары по иранским властям?

Согласно сообщению издания Middle East Eye, Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность нанесения «точечных ударов» по ряду высокопоставленных чиновников и командиров Ирана, обвиняемых Вашингтоном в причастности к гибели участников антиправительственных акций протеста. По данным информированного источника, такая операция может произойти уже на следующей неделе, однако конкретные сроки пока остаются неопределёнными, передаёт РБК.

Один из бывших сотрудников американской разведки подтвердил изданию, что администрация Дональда Трампа продолжает рассматривать сценарий возможной смены власти в Исламской Республике. Этот источник также подчеркнул, что Вашингтон увеличил запасы ракет-перехватчиков, предназначенных для возможного нападения на территорию Ирана.

Ранее Дональд Трамп уже рассматривал возможность нанесения ударов по иранским объектам, поручив Министерству обороны подготовиться к операции. Однако через сутки президент США изменил свое мнение после обсуждений с региональными партнерами, включая Израиль и некоторые арабские государства, посчитавшие наступление несвоевременным.

Напомним, в Иране массовые демонстрации продолжаются с 28 декабря прошлого года, вызванные тяжелым экономическим положением и глубокими социальными проблемами. Инфляция в конце 2025 года превысила отметку в 42%, а курс иранского риала упал до исторического минимума. Среди требований протестующих — смена политического строя и отставка высшего руководителя Ирана Али Хаменеи.