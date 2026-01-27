Новости

Нужно быть глупым, чтобы поверить в безопасность WhatsAp в 2026 году – Дуров

Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, выразил сомнения в надежности сервиса WhatsApp*, принадлежащего запрещённой в России компании Meta. В своём посте в соцсети X (предыдущее название Twitter) он указал на серьёзные проблемы с криптографическим протоколом, используемым в WhatsApp, заявив, что доверять сервису в плане конфиденциальности и защиты данных пользователей опасно.

«Нужно быть глупым, чтобы поверить в безопасность WhatsApp* в 2026 г. Проанализировав, как WhatsApp реализует свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атак», – написал Дуров.

Дуров упомянул исследование своей команды, выявившее многочисленные потенциальные угрозы безопасности. Таким образом, он отреагировал на иск международной группы пользователей, обвинивших компанию Meta в нарушении приватности сообщений.

Ранее, в ноябре 2025 года, Роскомнадзор инициировал процесс блокировки WhatsApp на территории России, ссылаясь на использование приложения для координации противоправных действий и нарушений закона.

Несмотря на введённые ограничения, WhatsApp остаётся одним из наиболее востребованных мессенджеров в стране. Данные Mediascope показывают, что в октябре 2025 года количество активных пользователей WhatsApp составило 96,2 миллиона россиян, тогда как Telegram пользуется популярностью у 91 миллиона жителей.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.


