Главы минздравов регионов не смогут работать в статусе и. о. дольше трех месяцев

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило инициативу, ограничивающую максимальный срок нахождения регионального министра здравоохранения в статусе временно исполняющего обязанности (и.о.). Согласно новым поправкам, утвержденным правительством, временной министр сможет руководить ведомством максимум три месяца. Поправки направлены на предотвращение длительных задержек в принятии ключевых решений, касающихся распределения бюджета и управления региональными медицинскими учреждениями, сообщает газета "Ведомости".

Сегодня отсутствие постоянных руководителей в отдельных регионах длится месяцы, а иногда даже превышает восемь месяцев подряд. Такая ситуация негативно сказывается на управлении системой здравоохранения, включая реализацию государственных инициатив и финансирование социальных программ. Как подчёркнуто в пояснительной записке, действующий постоянный руководитель необходим для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации и успешного осуществления масштабных нацпроектов.

Правительство России намерено установить четкий регламент временного исполнения обязанностей, что должно повысить ответственность региональных властей и ускорить процедуру утверждения кандидатов на посты руководителей ведомств. Данный закон создаст дополнительную прозрачность и предотвратит ситуацию, когда временные руководители уклоняются от важных стратегических решений, предпочитая избегать рисков.

Проблема длительного отсутствия постоянной исполнительной власти на должностях министров здравоохранения затрагивала многие российские субъекты. Наиболее показательные случаи зафиксированы в Ярославле, Оренбурге и Красноярском крае, где длительность вакансий превышала установленный порог. Подобные обстоятельства затрудняют выполнение обязательств перед гражданами и эффективное управление государственными ресурсами.