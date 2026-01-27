Научное исследование РАНХиГС: кредиты мешают рожать детей

Повышение доступности льготных ипотек положительно повлияло на улучшение жилищных условий многих российских семей, уменьшив важность проблем с жильём как основного барьера для рождения ребёнка. Однако параллельно возросшая долговая нагрузка стала важным препятствием для молодых родителей в реализации планов по увеличению семьи, заявляется в новом исследовании старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Бурдяк, передаёт газета "Ведомости".

Исследование, проведённое на основании статистических данных Росстата за 2012 и 2022 годы, показало, что кредитные обязательства оказывают значительное влияние на принятие решения о рождении детей. Так, среди основных факторов, препятствующих появлению первенцев или последующих детей, значатся нехватка финансовых ресурсов, отсутствие собственной жилплощади и обременённость кредитами.

Авторы исследования делают вывод, что повышение роли кредитных обязательств создаёт новый вызов для современной демографической политики в России. Льготные программы ипотеки помогли многим семьям решить проблему с жильём, но одновременно привели к росту финансовой нестабильности, которая препятствует созданию полноценной семьи.

Таким образом, снижение долгового давления могло бы стать важной мерой поддержки семейной политики в ближайшие годы.