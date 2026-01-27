Новости

Российские центры обработки данных удвоят мощность к 2030 году

Заместитель министра энергетики России Пётр Конюшенко озвучил прогнозы роста отечественного рынка центров обработки данных (ЦОД) в ближайшее десятилетие. К 2030 году объемы вычислительных мощностей российских ЦОДов, используемых преимущественно для нужд искусственного интеллекта, планируют удвоить. Эти меры позволят России идти в ногу с мировыми тенденциями цифровой трансформации, передаёт газета "Ведомости".

Одним из важнейших аспектов будущего роста Конюшенко назвал необходимость разработки оптимальной энергетической схемы для размещения ЦОДов.

«Нам с Минцифры надо наложить энергетическую схему Российской Федерации на связистскую и выбрать точки строительства ЦОДов – и дальше уже определяться по генерации», – добавил он.

Важно учитывать местоположение будущих дата-центров таким образом, чтобы обеспечить оптимальное сочетание доступности энергии и скорости её доставки потребителям. Чиновник подчеркнул, что инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную работу дата-центров, является ключевой задачей для отрасли.

Инфраструктура для центров обработки данных (ЦОД) может быть обеспечена Минэнерго, уточнил Петр Конюшенко. Помимо расходов на электричество, важными факторами становятся скорость подключения и удобство использования услуг. Он подчеркнул, что сфера искусственного интеллекта и ЦОД ориентирована главным образом на внутренний рынок, следовательно, не испытывает острой потребности конкурировать с зарубежными аналогами, такими как Китай. Следовательно, цена электроэнергии оказывает меньшее влияние на развитие индустрии.

Таким образом, будущее развитие отечественных ЦОДов требует комплексного подхода и тесного взаимодействия между Министерством энергетики и Министерством цифрового развития.


