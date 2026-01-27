Хуснуллин заявил о беспокойстве за ввод жилья в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: РФ просят не наносить удары по украинской инфраструктуре, но сами продолжают, Хуснуллин заявил о беспокойстве за ввод жилья в России в ближайшие годы, эксперты сообщили о стратегическом дефиците на рынке металлов, а Иркутская область стала одним из наиболее привлекательных регионов для событийного туризма. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Прекращать – не прекращать

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, как регион защищается от атак беспилотников. «Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. Вы видите, как они выглядят. Вышки, горки, казармы…», – рассказал Дрозденко, отметив, что все это дает нужный эффект. «Вы знаете, что попытки атаковать продолжаются», – сказал Дрозденко. «Да… А нас просят этого не делать», – заметил Путин. «Это надо делать, потому что это очень важно», – резюмировал губернатор.

Стратегический дефицит

Аналитики заявили, что глобальный рынок промышленных металлов столкнулся со стратегическим дефицитом. Это случилось из-за роста спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жесткого государственного регулирования в крупнейших добывающих странах – Китае и Индонезии. Ситуацию подогревает макроэкономический фон, где цикл снижения учетной ставки в США и тренд на ослабление доллара превратили сырьевые активы в главный защитный инструмент от инфляции и валютной нестабильности, считают эксперты.

Беспокойство Хуснуллина

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин выразил беспокойство относительно ввода жилья в РФ в 2028-2029 годах. «По 2027 году мы видим небольшое снижение, меня больше беспокоит ввод в 2028-2029 годы. Мы надеемся, что в декабре всплеск по ипотеке, (и инвесторы запустили новые проекты), конечно, сгладит спады по вводу жилья в 2028-2029 годах», – сказал Хуснуллин, отметив, что на улучшение ситуации повлияет и падение ключевой ставки.

Лидеры событийного туризма

Иркутская область укрепила свои позиции, поднявшись на строчку вверх, как значимая площадка для проведения деловых и туристических мероприятий. По итогам 2025 года регион занял седьмое место в национальном рейтинге событийного потенциала. Также в топ вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Красноярский край, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Самарская и Тюменская области, а также Республика Крым.

Пунктуальные аэропорты

Аэропорт Иркутска занял второе место по пунктуальности среди аэропортов крупных региональных центров, уступив лишь аэропорту Сургута. Анализ проводили на основе полисов страхования пассажиров, включающих выплаты при задержке или отмене рейса. Показатели иркутского аэропорта составили 69% рейсов, выполненных точно по расписанию. Кроме Иркутска высокий уровень пунктуальности продемонстрировали также аэропорты Сургута – 72%, Тюмени и Хабаровска, где этот показатель составил 68%.