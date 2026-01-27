Бурятия в пятерке регионов России с самой высокой инфляцией в 2025 году

По итогам 2025 года инфляция в российских регионах показала значительную дифференциацию. Наибольший рост цен был отмечен на Камчатке, где показатель составил 9,48%, в то время как в Москве инфляция оказалась минимальной – 3,68%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Выше среднероссийской отметки (5,6%) инфляция была в 59 регионах страны. В топ-5 по росту цен к концу года вошли Камчатка (9,48%), Мурманская (8,17%) и Калининградская (7,99%) области, Еврейская автономная область (7,78%), а также Бурятия (7,6%).

Значения ниже среднероссийского уровня были зафиксированы в 26 субъектах. Помимо Москвы (3,68%), низкий показатель был у Чукотки (3,99%). Значения, близкие к таргету ЦБ, зафиксировали власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (4,18%), Чечни (4,46%) и Архангельской области (4,71%).

«Как в регионах, так и в целом по стране инфляция по сравнению с 2024-м замедлилась. Общий показатель в предыдущем году был в 1,5 раза выше – около 9,5%. Основной причиной стало ослабление потребительского спроса на фоне жесткой денежно-кредитной политики», – полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Напомним, что на конец декабря 2025 года инфляция в Иркутской области снизилась до 7,1%. Повышение цен наблюдалось в ноябре – на 0,5% по сравнению с октябрем. Непродовольственные товары за год подорожали умеренно.