Представители энергохолдинга Эн+ вручили ИРНИТУ ключи от нового автобуса

Подарок был приурочен к 95-летию вуза – давнего стратегического партнера компании. Накануне Дня студента, автобус торжественно презентовали большой университетской семье – студентам, преподавателям и сотрудникам университета.

Вместимость автобуса – 30 посадочных мест. Этот практичный и значимый подарок стал символом надежного партнерства между Эн+ и ИРНИТУ. Энергохолдинг и вуз связывает давнее сотрудничество, общие проекты и актуальные инициативы. А в структурах компании работают 3 тыс. выпускников Политеха.

– Мы благодарны холдингу Эн+ за этот современный, теплый, комфортабельный автобус. Компания продолжает следовать принципам поддержки образования, которые были заложены ее основателем Олегом Дерипаска. На этом автобусе будут ездить на практику и стажировку студенты, которые обучаются на направлении «Энергетика». Подготовка таких специалистов очень важна, ведь энергетика в Иркутской области – одна из ключевых отраслей. Кроме того, автобус пригодится нашим молодым учёным для поездок на научные конференции, а также творческим и спортивным коллективам, поскольку студенты политеха принимают активное участие в различных мероприятиях, – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Также в этот день в ИРНИТУ при поддержке компаний-партнеров торжественно открыли новое общественное пространство. Эн+ участвует и в этой инициативе: это стало логичным продолжением благоустройства брендированной аудитории проекта Академия ИТ, который реализуется на базе политеха, и еще одним подарком вузу на 95-летие.

В корпусе «B» провели капитальный ремонт: покрасили стены, смонтировали дополнительное освещение и оборудовали общественное пространство. Там студенты смогут поработать над проектами в перерывах между парами, подготовиться к занятиям, провести небольшую репетицию или просто отдохнуть.

Этот совместный проект в очередной раз демонстрирует поддержку, которую оказывает вузу крупный бизнес, показывает вклад Эн+ в развитие университета и заинтересованность в подготовке востребованных высококлассных специалистов.