Опасные загрязнения обнаружили в воздухе в шести городах Иркутской области

Специалисты провели мониторинг качества атмосферного воздуха в населенных пунктах Иркутской области в период с 19 по 25 января 2026 года. Обнаружены загрязнения в шести из них, следует из данных регионального Гидрометцентра.

Зарегистрированы превышения разовых концентраций загрязняющих веществ, максимальные из которых достигли:

Ангарск: взвешенные частицы РМ 10 – 1,8 ПДК м.р.; оксид углерода – 1,7 ПДК м.р.; диоксид серы – 1,1 ПДК м.р.; оксид азота – 1,1 ПДК м.р.;

Братск: взвешенные частицы РМ 10 – 1,5 ПДК м.р., взвешенные частицы РМ 2,5 – 2,8 ПДК м.р., фторид водорода – 1,8 ПДК м.р., твердые фториды – уровень ПДК м.р.; фенол – 1,6 ПДК м.р.;

Иркутск – взвешенные вещества (пыль) – 1,1 ПДК м.р.; оксид азота – 1,2 ПДК м.р.;

Усолье-Сибирское: взвешенные частицы РМ 10 – 1,9 ПДК м.р.; оксид углерода – 1,3 ПДК м.р.; оксид азота – 1,3 ПДК м.р.;

Черемхово: оксид углерода – 1,3 ПДК м.р.; взвешенные частицы РМ 10 – 2,3 ПДК м.р., взвешенные частицы РМ 2,5 – 3,8 ПДК м.р.;

Шелехов: взвешенные вещества (пыль) – 1,2 ПДК м.р.; оксид азота – 1,1 ПДК м.р.

Среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 10 превышала предельно допустимые концентрации в Усолье-Сибирском – в 2,0 раза; в Шелехове – в 1,8 раза; в Иркутске – в 1,4 раза; взвешенных частиц РМ 2,5 – в Иркутске в 1,5 раза.

«Когда мы говорим о превышении ПДК, это означает, что уровень загрязняющего вещества в окружающей среде оказался выше пределов, которые считаются безопасными. Например, если в атмосферном воздухе содержание фенола составило 1,9 ПДК м.р., это значит, что уровень данного вещества был почти в два раза выше, чем считается безопасным на короткий срок», – пояснили в Гидрометцентре.