Хуснуллин беспокоится о вводе жилья в России в 2028-2029 годах

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин выразил озабоченность перспективами ввода жилья в 2028-2029 годах. Он отметил, что ожидает некоторого снижения объемов уже к 2027 году, но основная проблема может возникнуть в последующий период.

«По 2027 году мы видим небольшое снижение, меня больше беспокоит ввод в 2028-2029 годы. Мы надеемся, что в декабре всплеск по ипотеке, и инвесторы запустили новые проекты, конечно, сгладит спады по вводу жилья в 2028-2029 годах», – передает его заявление ТАСС.

Среди позитивных моментов вице-премьер выделил работу по стимулированию ИЖС. Также увеличился ввод нежилых помещений, что создает рабочие места и налоговую базу для регионов.

Напомним, что ввод многоквартирных домов в Иркутской области снизился на 12,4% в 2025 году. В эксплуатацию введено 44 новых жилых дома. Общее число квартир в них составило 7 тыс., а общая площадь – 354,7 тыс. квадратных метров, что на 12,4% ниже показателя прошлого года (405,2 тыс. квадратных метров). Всего в Иркутской области за год введено 1,755 млн кв. метров жилья – большая часть площадей это ИЖС (1 475 кв. метров).