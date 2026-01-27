Дальневосточный банк поддержал иркутского производителя кормов для домашних животных

Бренд запущен с нуля на площадке компании «ТехноПолимер» – ведущего в Восточной Сибири производителя щеточной продукции для дорожной и аэродромной техники. Диверсифицировать бизнес и начать производство кормов компания решила в 2023 году.

Сегодня комплекс по производству сухих кормов премиум-класса для кошек и собак под брендом HEADER готовится к промышленной эксплуатации. Рецептура кормов разработана совместно с иркутским научно-производственным объединением «Инсектопротеин» – резидентом «Сколково».

«Проект «ТехноПолимера» уникален применением инновационной рецептуры с черной львинкой, что повышает качество кормов и укрепляет здоровье животных. Это первые в России подобные решения», – отметила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

Оборудование было приобретено за счет средств льготного займа Фонда развития промышленности Иркутской области в размере 19,8 млн рублей. Заем был предоставлен в рамках субсидии Министерства сельского хозяйства региона по поддержке предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Банковскую гарантию для реализации проекта предоставил Дальневосточный банк.

«Дальневосточный банк предоставляет бизнесу самые различные инструменты, помогающие успешно развиваться, от кредитных программ до факторинга и банковских гарантий. Поддержка осуществляется в том числе в рамках государственных программ содействия развитию предпринимательства», – отмечает директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске Сергей Жарый.