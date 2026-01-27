Глобальный технический сбой нарушил работу аэропорта Иркутска

Глобальный сбой в системе бронирования и регистрации Astra, случившийся накануне вечером, привел к нарушению работы аэропорта Иркутска, сообщает пресс-служба организации. Произошли изменения, включая перенос времени вылета и отмену отдельных рейсов по всей маршрутной сети авиакомпаний.

Авиаузлу пришлось перейти на работу в усиленном режиме. Регистрация пассажиров и багажа осуществлялась вручную, время прохождения предполетных процедур было увеличено, были внесены корректировки в расписание рейсов.

Поставщик услуг предпринял меры для восстановления, в связи с чем к утру работа системы была возобновлена.