Новости

Глобальный технический сбой нарушил работу аэропорта Иркутска

Глобальный сбой в системе бронирования и регистрации Astra, случившийся накануне вечером, привел к нарушению работы аэропорта Иркутска, сообщает пресс-служба организации. Произошли изменения, включая перенос времени вылета и отмену отдельных рейсов по всей маршрутной сети авиакомпаний.

Авиаузлу пришлось перейти на работу в усиленном режиме. Регистрация пассажиров и багажа осуществлялась вручную, время прохождения предполетных процедур было увеличено, были внесены корректировки в расписание рейсов.

Поставщик услуг предпринял меры для восстановления, в связи с чем к утру работа системы была возобновлена.

Читайте также:

Аэропорт Иркутска – второй по пунктуальности среди крупных региональных хабов
26 января 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
24 января 2026

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Огромная трещина образовалась во льду Байкала
Иркутская область вошла в десятку самых привлекательных для событийного туризма регионов России
Морозный Иркутск сфотографировали из космоса
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес