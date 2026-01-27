Новости

Огромная трещина образовалась во льду Байкала

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» обнаружили огромную трещину во льду Байкала со стороны Иркутской области. Ее протяженность составляет порядка 10 километров.

«Трещина во льду протянулась от 145-го километра Кругобайкальской железной дороги до п. Сухой ручей, ее ширина – от 15 до 30 сантиметров, толщина льда по краю – не более 25 сантиметров», – сообщает организация.

Трещина может быть опасна для тех, кто захочет пешком пересечь Байкал, – есть риск попасть в ледяную «ловушку». Выезд на автомобилях на лед озера вне оборудованных переправ запрещен.

