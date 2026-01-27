Стандарт отделки новостроек в России могут принять весной 2026 года

Правительство РФ планирует во втором квартале 2026 года утвердить единый стандарт отделки для многоквартирных новостроек. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что документ призван урегулировать спорные вопросы, возникающие между дольщиками и застройщиками.

«Мы надеемся, что в начале второго квартала этого года он будет принят», – передает его цитату ТАСС.

Вице-премьер пояснил, что в стандарте будет детально прописано, что входит в обязательную отделку, включая требования к исполнению полов и стен. Кроме того, документ установит порядок и критерии экспертной оценки качества выполненных работ, что станет новой практикой для рынка.

Ранее вице-премьер выразил опасения о вводе жилья в России в 2028-2029 годах. Хуснуллин считает, что сгладить ситуацию помогут снижение ставок и запуск новых проектов.