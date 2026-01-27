Новости

В Иркутской области после аномальных морозов пришло потепление

26 января 2026
Суровые морозы, которые в последние дни достигали в некоторых регионах Сибири 55 градусов ниже нуля, отступили. Согласно прогнозу УГМС, в Иркутской области установилась переменная облачность с температурой значительно выше предыдущих значений.

«[26 января в Иркутской области] переменная облачность, местами слабый снег, утром туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, температура минус 14-19 градусов, при облачной погоде минус 24-29», – передает ТАСС данные региональной метеослужбы.

В административном центре области, городе Иркутске, синоптики прогнозируют потепление до минус 14-16 градусов. На севере региона, где морозы были наиболее сильными, температура также повысится, хотя останется более низкой и будет варьироваться от минус 21-26 до минус 31-36 градусов.


