Годовая инфляция в Иркутской области в ноябре 2025 года снизилась до 7,1%

В ноябре 2025 года темпы роста потребительских цен в Иркутской области продолжили замедляться. Согласно данным Банка России, годовая инфляция в регионе снизилась до 7,1%, при этом в целом по стране этот показатель опустился до 6,6%.

Как следует из статистики, за месяц цены в области выросли на 0,5%, а непродовольственные товары за год подорожали умеренно. В масштабах всей России месячный рост цен в ноябре также был сдержанным и с учетом сезонности составил 2,2% в годовом выражении.

Согласно данным Иркутскстата, годовой рост цен в регионе составил 8,5%.


