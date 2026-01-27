Власти района в Иркутской области уличили в бездействии в отношении должников

Бизнесмены задолжали деньги за аренду Жигаловскому району Иркутской области, при этом власти не принимали мер для возвращения средств. В ситуацию вмешалась региональная прокуратура.

«Вопреки требованиям закона администрацией муниципального округа, несмотря на наличие у ряда юридических и физических лиц задолженности по договорам аренды муниципальных объектов недвижимости, земельных участков, по коммунальным платежам в значительном размере, своевременные меры к взысканию долгов по неналоговым доходам, в том числе в судебном порядке, не принимались. Претензионная работа не велась», – пояснили в надзорном ведомстве.

Там также пояснили, что бездействие стало одной из причин образования просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета по Жигаловскому району по доходам от имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В связи с этим прокурор района внес представление. В результате принятых мер работа по взысканию долгов с арендаторов муниципальной собственности была активизирована, обеспечено поступление в бюджет муниципалитета более 600 тыс. рублей.