Спасатели подняли со дна Байкала тело утонувшего водителя

Выезд на неокрепшую поверхность Байкала привел к трагедии. Накануне водитель Honda CR-V провалился под лед вместе со своим автомобилем и погиб. Его тело удалось поднять со дна водоема.

<p>Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России</p>

Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России

«Спасатели совершили водолазные спуски на глубину 6 метров и обнаружили автомобиль. Тело утонувшего мужчины находилось на водительском сидении, его подняли и передали сотрудникам полиции», – сообщила пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Известно, что во время провала машины в ней находился пассажир – ему удалось покинуть автомобиль и спастись.


