Банки усилят борьбу с просрочкой

По данным Скоринг бюро, к концу 2025 года у заемщиков-физлиц в России накопилось просроченных платежей по ипотеке на сумму в 265,5 млрд руб., что почти втрое превышает объем, фиксировавшийся на конец 2022-го.

Наиболее активный рост +76,6% в сопоставлении с 2024-м показатель продемонстрировал именно в прошлом году. Подобная динамика наблюдалась в 2015–2016 годах, когда ситуация в экономике была достаточно сложной. Однако в 2016-м объем просрочки вырос не столь значительно, как в 2025-м, – на 48%.

«Десять лет назад многие россияне лишились возможности гасить кредиты из-за низких доходов и роста безработицы. На этот раз главными проблемами стали высокие ставки и долговая нагрузка. Не исключено, что некоторые заемщики по ипотеке не вносили платежи вовремя, рассчитывая на кредитные каникулы или отсрочку платежа, но получили отказ», – говорит Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Дальнейший рост просрочки по ипотеке несет риски для банков, которые вынуждены отчислять большую долю прибыли в создание резервов на кредитные убытки, а также повышать требования к заемщикам.

За январь – сентябрь 2025-го Банк России оценил долю «плохих» долгов в совокупном кредитном портфеле финсектора в 9% от размера кредитного портфеля, что стало очень высоким показателем за последние три года.

«Скорее всего, на фоне роста просроченной задолженности банки продолжат ужесточать требования к клиентам, претендующим на получение долгового финансирования. В этом случае доля одобренных кредитов продолжит сокращаться с текущих 17%. Наверняка банки будут взыскивать просроченные долги через суд, если не удастся решить проблему возврата просроченных долгов заемщиками в досудебном порядке, и в России может возрасти число личных банкротств граждан. С другой стороны, если процентные ставки в 2026 году будут снижаться, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации клиенты банков смогут рефинансировать старые долги по более низким процентным ставкам, и это будет выгодно как заемщикам, так и кредиторам», – считает Наталья Мильчакова.