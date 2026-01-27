Доллар держится на грани трёхлетнего минимума: возможен разворот?

Рубль прервал резкое укрепление, курсы иностранных валют временно поднялись с годовых минимумов. Доллар удерживается на трёхлетнем уровне поддержки около отметки 76 — сможет ли он начать рост?
В пятницу иностранные валюты достигли годовых минимумов, а доллар опустился до уровня 76 впервые с мая 2023 года. Однако в понедельник произошёл небольшой отскок: курс доллара Центрального банка на 27 января закрепился чуть выше 76 рублей, евро вырос примерно на 1,4%, вернувшись выше 90 рублей, биржевая стоимость китайского юаня увеличилась на 1%.
«Относительно слабый доллар бросается в глаза — евро и китайский юань демонстрируют большую активность на отскоке. Основная причина заключается в ослаблении самого американского доллара относительно основных мировых резервных валют. Индекс DXY снизился до области 97 пунктов — это минимальные значения текущего года и уровней последних трёх лет. Это оказывает влияние на динамику пары USD/RUB через кросс-курсы», — поясняют аналитики «БКС Мир инвестиций».
Основные причины давления на рубль остаются прежними: высокая инфляция вследствие увеличения налоговой нагрузки сдерживает Банк России от понижения ключевой процентной ставки, делая кредиты дорогими для экспортеров и импортеров. Механизм бюджетного правила действует преимущественно за счёт продаж иностранной валюты из-за существенного разрыва цен российского сырья с мировыми эталонными ценами и дефицитного бюджета. Налоговый период подходит к завершению, а премия риска в стоимости национальной валюты остаётся сжатой благодаря продолжению переговоров. Со временем большинство факторов поддержки рубля исчезнут самостоятельно, что окажет дополнительную поддержку иностранным валютам.
«Технические индикаторы показывают, что доллар пытается удержать уровень 76. Для пары USD/RUB это экстремально низкие значения декабря 2025 года и мая 2023-го. Формирование тройного дна способно обеспечить поддержку курсу. Разворотом станет пробой динамического уровня сопротивления сверху около 78. Ожидается возвращение доллара выше 80 к концу февраля, а дальнейшие цели находятся выше 85. Евро продолжит быстрое движение к уровню 90, среднесрочная цель — около 95, долгосрочный взгляд предполагает достижение трёхзначных цифр. Китайскому юаню предстоит пройти промежуточное сопротивление на отметке 11,5 с последующим возможным ростом до 12», — подчёркивают специалисты «БКС Мир инвестиций».