16% работодателей полностью отказались от удержания персонала

На российском рынке труда наблюдается заметное изменение стратегий работодателей в отношении увольняющихся сотрудников. Согласно исследованию сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов, доля работодателей, принципиально не удерживающих персонал, выросла до 16%.

«Результаты опроса 2026 указывают на возврат к модели, где удержание – это не правило, а исключительная мера, применяемая к действительно ключевым специалистам», – отмечается в исследовании. Эта тенденция стала ответом на изменение баланса спроса и предложения на рынке труда в пользу нанимателей.

В то же время почти четверть компаний (23%) по-прежнему придерживаются политики удержания всех сотрудников, что связано с сохраняющимся кадровым дефицитом в массовых отраслях. При этом общая доля сторонников индивидуального подхода, когда усилия направлены только на самых ценных работников, составляет 74%, что демонстрирует сдвиг от практик 2024 года, когда рынок был более «сорискательским».