FT: США связывают гарантии Украине с отказом от Донбасса

Financial Times сообщает, что США связали предоставление гарантий безопасности Украине с признанием утраты Донбасса в пользу России. По информации издания, Белый дом дал понять Киеву, что подписание мирного соглашения, включающего отказ от части территорий Донбасса, является условием получения гарантий и поставок оружия в мирное время, передаёт РБК.

Американские власти также намекнули, что готовы увеличить военную помощь ВСУ при условии вывода украинских войск из контролируемых районов Донбасса. При этом обещанные гарантии могут включать положения, схожие с статьёй НАТО о коллективной обороне, предусматривающей скоординированный военный ответ на длительную агрессию.

Однако детали возможных обязательств США остаются неясными. Украинские власти требуют конкретных гарантий до уступок по территории. В офисе Владимира Зеленского официальные комментарии отсутствуют, но неофициальные источники подтверждают, что США используют гарантии как инструмент давления на Киев с целью вынудить Россию к переговорам.

В то же время Белый дом отверг публикацию FT, назвав её ложной и направленной на подрыв мирного процесса, который, по словам зампресс-секретаря Анны Келли, находится в «отличном состоянии» после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Россия настаивает на полном выводе украинских войск с контролируемых территорий Донбасса для прекращения боевых действий. Президент Путин подчеркнул, что если Украина не уйдёт добровольно, Россия добьётся этого военным путем. Киев же требует взаимного отвода войск и создания демилитаризованной зоны.

После переговоров в Абу-Даби Зеленский вновь заявил, что Украина не намерена отказываться от своих территориальных претензий, а компромисс должен быть достигнут при участии США.