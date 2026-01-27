Новости

Жители Бодайбинского района с 1 февраля смогут летать в Иркутск по льготному тарифу

С 1 февраля 2026 года жители города Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области получили возможность летать в областной центр по сниженному тарифу. Стоимость авиабилета туда и обратно по маршруту Бодайбо – Иркутск для местных жителей теперь фиксирована и составляет 13 902,5 рубля.

«Это долгожданная новость для северян. Ранее они покупали билеты по коммерческой стоимости, а она очень высокая. Теперь часть затрат будет компенсировать областной бюджет», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Льготный тариф будет действовать на рейсах авиакомпании «ИрАэро», которая стала победителем специального конкурса, проведенного региональным министерством транспорта.

Право на специальную цену имеют только пассажиры с постоянной регистрацией в Бодайбо или Бодайбинском районе при покупке билета в авиакассах Иркутска или Бодайбо.


