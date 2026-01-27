Эн+ завершает замену рабочих колес Братской ГЭС

Российский энергохолдинг Эн+ доставил на Братскую ГЭС последнее, 18-е, новое рабочее колесо (гидротурбину) гидроагрегата. Модернизация проводится в рамках программы «Новая энергия» и завершится до конца 2026 года, позволив станции увеличить КПД на 5% при сохранении прежнего уровня водности.

Рабочее колесо весом 73 тонны доставили в Братск на борту Ан-124 «Руслан». Гидротурбина разработки российских инженеров произведена отечественным машиностроительным предприятием.

«Мы завершаем масштабное техническое перевооружение: теперь на всех 18-и агрегатах стоят современные лопастные системы. Фактически, станция будет пересобрана заново. КПД вырастет на 5%. Это позволяет максимально бережно использовать ресурс Ангары и получать дополнительную выработку электроэнергии при тех же объемах воды, что и раньше», – отметил директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов.

Финал модернизации совпадает с юбилеем ГЭС – в этом году Братской ГЭС исполняется 65 лет. Программа «Новая энергия» охватывает 4 крупнейшие ГЭС Эн+ – Красноярскую, Братскую, Иркутскую и Усть-Илимскую.

Общие инвестиции составляют более 21 млрд рублей.