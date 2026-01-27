Более 500 студентов из Бурятии поступили в вузы в 2025 году с помощью образовательных кредитов

В 2025 году 554 абитуриента из Бурятии воспользовались государственной программой льготного образовательного кредитования от Сбербанка для поступления в вузы и колледжи. Из них в вузах Улан-Удэ решили учиться 353 человека, а получить новую профессию в сузах – 201 студент. Суммарно студенты взяли на о бучение 71 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

Чаще всего образовательной поддержкой пользовались молодые люди 18–21 года. За ними следуют школьники старших классов. На третьем месте по популярности образовательные кредиты у людей в возрасте от 25 до 44 лет.

Август традиционно стал наиболее популярным месяцем для подачи заявок на образовательные кредиты: примерно две трети всех договоров были подписаны именно в этот период. Программа позволяет молодым людям из республики получать образование в любом учебном заведении страны, имеющем лицензию, не откладывая мечту из-за финансовых вопросов. Основная нагрузка по погашению кредита ложится на заемщика уже после получения диплома и трудоустройства.

«Популярность образовательных кредитов объясняется тем, что обучение и получение диплома становятся доступными сразу. Учащиеся получают шанс сосредоточиться исключительно на освоении знаний выбранной специальности, так как условия кредита весьма привлекательны: годовая ставка всего 3%. В течение первых нескольких лет можно вносить минимальные платежи, покрывая лишь незначительную часть процентов, тогда как основная часть задолженности компенсируется государством через систему субсидирования», – Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

«В этом году я закончила московский вуз по специальности “Международные отношения”. Это очень интересное направление, но мне хочется развиваться творчески. Я давно смотрела в сторону истории и вот решилась учиться на реставратора, чтобы восстанавливать для современников и будущих поколений предметы старины. Этот раз оформила образовательный кредит, потому что это для меня удобно», – Влада Серан, будущий реставратор.

Сейчас возможно подать заявку на получение кредита не только в отделении Сбера, но и в учебном заведении. А на сайте банка появилась возможность оставить заявку на консультацию с последующим обратным звонком. При этом образовательный кредит можно оформить для учебы в любом вузе страны, имеющем лицензию.

Образовательный кредит можно взять на оплату одного семестра, года или всего обучения целиком. При этом льготная ставка 3% годовых действует на весь срок кредита. Все время обучения и еще девять месяцев после окончания заемщик платит только часть процентов по кредиту. Возвращать основной долг можно в течение последующих 15 лет. Погасить кредит досрочно можно в любой момент без комиссии.

Если у студента изменились обстоятельства, например, подорожало обучение или нужно взять академический отпуск, изменить условия кредита можно самостоятельно через веб-версию Сбербанка Онлайн.