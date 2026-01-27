Число банковских отделений в России за 2025 год сократилось почти на 1,7 тыс.

Количество дополнительных офисов и отделений банков в России по итогам 2025 года сократилось почти на 1,7 тысячи. Согласно данным Банка России, проанализированным «Известиями», это стало одним из наиболее резких годовых сокращений за последние годы.

«В последние годы на финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию, который сохранится и дальше», – отметили в пресс-службе регулятора. Банки активно переводят клиентское обслуживание в дистанционный формат для снижения издержек и повышения рентабельности.

Процесс оптимизации сетей отделений в 2025 году существенно ускорился: число закрытых офисов оказалось в 3,6 раза выше, чем годом ранее. По данным ЦБ, к началу 2026 года количество банковских отделений в стране составило 22,3 тыс. против 30 тыс. семь лет назад.