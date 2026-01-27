Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 12% по итогам 2025 года

Аэропорт Улан-Удэ установил рекорд по пассажиропотоку за 2025 год. Согласно отчету авиагавани, ее услугами воспользовались 840 082 человека, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

Самым востребованным направлением в 2025 году по-прежнему осталась Москва – обслужено 399,547 тыс. пассажиров. На втором месте по популярности находятся рейсы в Новосибирск, количество пассажиров на данном направлении составило 104,204 тыс. человек. На третьем месте Иркутск – обслужено 77,200 тыс. пассажиров.

Так же из аэропорта «Байкал» выполнялись рейсы в Красноярск, Нижнеангарск, Владивосток, Таксимо, Хабаровск, Кызыл, Благовещенск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Казань, Кемерово, Магадан, Барнаул, Горно-Алтайск, Якутск, Новокузнецк, Томск, Омск и Хужир.

«Весь год аэропорт сохранял положительную динамику роста пассажиропотока, чему способствовало увеличение частоты рейсов и провозных емкостей на воздушных линиях», – отмечается в сообщении пресс-службе.

Для сравнения отметим, что соседствующий Иркутский аэропорт за указанный период увеличил пассажиропоток на 2,7%, доведя этот показатель до 4 млн человек. Однако общие тенденции российского гражданского авиапрома оказались негативными: совокупный пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился на 2,7%, составив 108,5 млн человек.