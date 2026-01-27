Пассажиропоток аэропорта Красноярск в 2025 году превысил 4,2 млн человек

Международный аэропорт Красноярска имени Дмитрия Хворостовского опубликовал отчет о своей работе за 2025 год. За прошедший период воздушная гавань приняла и отправила 4 263 566 пассажиров, продемонстрировав практически неизменный показатель относительно прошлого года, когда число перевезенных составило 4 282 000 человек.

«За год международный трафик вырос на 5,2% и достиг отметки 803 677 пассажиров», – отмечается в сообщении пресс-службы аэропорта. Рост стал возможен благодаря открытию и возобновлению ряда прямых международных рейсов, в том числе в Ереван, Душанбе, Нячанг и Шымкент.

Внутренние авиалинии остаются основным направлением для аэропорта, обслужив за год 3 459 891 пассажира. Наиболее существенный прирост пассажиров был отмечен на маршрутах в Омск, Улан-Удэ и Челябинск. По итогам года самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Новосибирск.

Для сравнения отметим, что соседствующий Иркутский аэропорт за указанный период увеличил пассажиропоток на 2,7%, доведя этот показатель до 4 млн человек. Однако общие тенденции российского гражданского авиапрома оказались негативными: совокупный пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился на 2,7%, составив 108,5 млн человек.