Новости

Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга выгодных автокредитов на автомобили с пробегом

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 (4 место) январского рейтинга наиболее выгодных автокредитов на покупку автомобиля с пробегом, по версии портала Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели автокредитные продукты, размещенные на Банкирос.ру – сроком на 5 лет при первоначальном взносе в 26% от общей суммы покупки авто в 3,8 млн рублей.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали несколько ключевых параметров, среди которых максимальная ставка, срок и сумма кредитования, условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления. Также эксперты обращали внимание на срок рассмотрения заявки, перечень регионов предоставления кредита, наличие штрафа за просрочку и другие критерии.

Читайте также:

Авторынок вошел в фазу охлаждения
26 января 2026
EXEED и TANK теряют позиции, BMW растёт несмотря на санкции — итоги премиум-сегмента
26 января 2026

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxySczd

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (989)


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Пассажиропоток аэропорта Красноярск в 2025 году превысил 4,2 млн человек
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 12% по итогам 2025 года
Огромная трещина образовалась во льду Байкала
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес