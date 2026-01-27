МинФин хочет легализовать онлайн-казино с налогом 30%

Министерство финансов России выступило с инициативой разрешить деятельность онлайн-казино в стране при условии соблюдения определённых требований. Об этом сообщают источники издания «Коммерсантъ».
Согласно предложению министра финансов Антона Силуанова, одним из ключевых условий станет назначение специального оператора, который будет контролировать прием ставок, используя механизм аналогичный Единому центру учёта переводов ставок, применяемый в сфере букмекерства. Помимо этого, предлагается установить налоговую ставку в размере 30%, которую операторы казино обязаны перечислять в государственный бюджет каждый месяц. По предварительным оценкам, доход государства от новых сборов составит порядка 100 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, доступ к играм смогут получать лишь лица старше 21 года.
Сегодня в России официально запрещена работа онлайн-казино, однако некоторые игроки продолжают играть нелегально, участвуя в организованных играх, проводящихся через букмекерские конторы и тотализаторы. Эксперты оценивают объём теневого рынка азартных игр примерно в 1,7 триллиона рублей.
Для предотвращения развития игровой зависимости у населения организаторы получат полномочия по осуществлению профилактических мер. Дополнительно Минфин совместно с другими государственными органами планирует усилить контроль над деятельностью нелегальных казино путём блокировки соответствующих веб-сайтов и ограничения финансовых операций с ними.