МинФин хочет легализовать онлайн-казино с налогом 30%

Министерство финансов России выступило с инициативой разрешить деятельность онлайн-казино в стране при условии соблюдения определённых требований. Об этом сообщают источники издания «Коммерсантъ».

Фото https://pixabay.com/

Согласно предложению министра финансов Антона Силуанова, одним из ключевых условий станет назначение специального оператора, который будет контролировать прием ставок, используя механизм аналогичный Единому центру учёта переводов ставок, применяемый в сфере букмекерства. Помимо этого, предлагается установить налоговую ставку в размере 30%, которую операторы казино обязаны перечислять в государственный бюджет каждый месяц. По предварительным оценкам, доход государства от новых сборов составит порядка 100 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, доступ к играм смогут получать лишь лица старше 21 года.

Сегодня в России официально запрещена работа онлайн-казино, однако некоторые игроки продолжают играть нелегально, участвуя в организованных играх, проводящихся через букмекерские конторы и тотализаторы. Эксперты оценивают объём теневого рынка азартных игр примерно в 1,7 триллиона рублей.

Для предотвращения развития игровой зависимости у населения организаторы получат полномочия по осуществлению профилактических мер. Дополнительно Минфин совместно с другими государственными органами планирует усилить контроль над деятельностью нелегальных казино путём блокировки соответствующих веб-сайтов и ограничения финансовых операций с ними.