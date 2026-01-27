Карты Visa и Mastercard могут быть выведены из обращения, но не скоро

Российские банки, как сообщают СМИ, просят Банк России не включать в новый пакет мер по борьбе с мошенничеством установление предельных сроков действия карт систем Visa и Mastercard, выпущенных до того, как эти системы прекратили работу в России.

Банки считают, что такое ограничение нарушает условия договора с клиентами-физлицами о выпуске карты, а также может привести к росту затрат банков на выпуск новых карт. В свою очередь, представители Банка России заявили в интервью, что в ближайшее время ограничение срока действия карт от систем Visa и Mastercard не планируется, однако предупредили о том, что со временем такую проблему решить будет необходимо.

«Главное опасение регулятора заключается в том, что длительное нахождение в обращении фактически просроченных карт повышает вероятность их использования дропперами и мошенниками. На наш взгляд, риски, которые в использовании просроченных карт видит Банк России, могут действительно иметь место, а значит, от этих карт их держателям рано или поздно придется отказываться», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По разным экспертным оценкам, в 2024-2025 годах от 20% всех совершаемых платежей приходилось на карты систем Visa и Mastercard, а общее количество этих карт в обращении превышало треть. Это значит, что процесс вывода просроченных карт из обращения будет не быстрым и постепенным, но рано или поздно он будет запущен в целях повышения безопасности платежей.

«Даже если ЦБ РФ придет к выводу о необходимости вывести из обращения карты к определенному сроку, например, через год или через более длительный срок, россиянам наверняка объявят об этом заранее, и они перейдут на карту «Мир», что будет при современных технологиях сделать совсем нетрудно, даже не посещая офис банка. При этом новые карты могут быть выпущены в электронном виде, чтобы не увеличивать затраты банков», – заключает Наталья Мильчакова.