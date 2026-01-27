Практически половина россиян верит в значительное повышение зарплаты в 2026 году

Почти половина россиян ожидает увеличения зарплаты в первой половине 2026 года, причем большинство предполагает рост доходов на 26–50%. Лишь небольшая доля опрошенных рассчитывает на скромную прибавку ниже 10%. Такие выводы следуют из совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», проведенного в конце 2025 года, передаёт РИА Новости.

Исследование показало, что 48% россиян уверены в повышении зарплаты именно в ближайшие шесть месяцев. Ожидаемая величина прироста существенно различается: пока одни участники опроса предполагают небольшой рост на 10% и менее (15%), другие настроены оптимистично и планируют увеличение заработка вплоть до 76% и выше (5%).

Причины уверенности в увеличении доходов различаются. Больше трети (31%) связывают повышение зарплаты с традиционной ежегодной индексацией. Каждый четвертый участник (29%) ориентируется на собственные достижения и успехи в профессиональной деятельности. Примерно десятая часть (15%) ждет продвижения по службе, а столько же сотрудников учитывают финансовые успехи компаний, выражающиеся в росте прибыли. Отдельно выделились респонденты, полагающиеся на личные договоренности с руководством (10%). Немаловажную роль играет и поддержание хороших рабочих взаимоотношений с начальством — об этом заявили 6% опрошенных.

Эксперты отмечают, что экономический фон текущего момента накладывает ограничения на дальнейшие возможности работодателей увеличивать расходы на оплату труда. Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» и операционный директор проекта «СберПодбор» Александр Ветерков подчеркнул: «Бизнес сталкивается с пределом роста расходов на заработную плату ввиду повышенных затрат и замедления темпов прибыли. Тем не менее в отдельных секторах экономики, особенно инновационной направленности, перспективы повышения зарплат сохраняются даже в следующем году».