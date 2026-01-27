Жители Приангарья стали чаще обращаться к агрегаторам нейросетей

Пользователи из Иркутской области всё активнее используют агрегаторы нейросетей — аналитики Yota зафиксировали рост интереса к таким платформам за прошлый год в 4,6 раза. Пик использования пришёлся на период с августа по октябрь – доля трафика в эти месяцы составила 69%.

Агрегаторы нейросетей — это платформа, где собрано много разных моделей ИИ. Такие сервисы позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждойиз них, и упрощают генерацию контента для работы, учёбы и творчества.

По данным Yota, активнее всего такими агрегаторами пользуются жители больших городов — Москвы (14%), Петербурга (6%) и Новосибирска (5%). Абоненты из Приангарья не уступают по росту интереса к платформам, за год они увеличили трафик на ИИ-ресурсах в 4,6 раза.

Наиболее востребованные площадки — syntx.ai, higgsfield.ai и ask.chadgpt.ru, причем первая платформа показала большую динамику трафика – почти в 9 раз.

Чаще всего такими сервисами в регионе пользуется мужская аудитория: их доля составляет 56% трафика и 76% по потраченному времени. Самая активная возрастная группа — те, кому от 46 до 55 лет. Именно они проводят в сервисах больше всего времени и создают половину всего контента. Вторая по активности категория — пользователи от 26 до 35 лет. А вот молодежь от 14 до 20 лет и старшее поколение (от 56 лет) пока редко заглядывают в такие сервисы — доля каждых составила ниже 4%.