Солид Банк открыл второй офис во Владивостоке

Решение об открытии уже второго офиса в городе стало частью стратегии развития Солид Банка на Дальнем Востоке и ответом на растущий спрос со стороны клиентов в регионе.

«Владивосток – это центр деловой активности Дальнего Востока, город с сильным предпринимательским сообществом и высоким запросом на гибкие финансовые решения. Открывая здесь второй офис, мы исходим из простой логики: быть ближе к клиенту, обеспечивать ему доступ к банку без потери качества, повысить скорость и уровень сервиса. Для нас важно выстроить устойчивую инфраструктуру обслуживания – с командами, которые понимают локальную экономику и клиента», – комментируют в Солид Банке.

Также офис во Владивостоке на Чуркине станет первым офисом в обновленном формате: «Особенность новых офисов будет в эргономичном формате, мы постарались создать дружелюбное, многофункциональное пространство. Мы будем постепенно переходить к новому стилю и в других городах. Он будет более живой, открытый, ориентированный на живое общение. Мы хотим, чтобы офис банка был не формальным пространством, а удобной точкой взаимодействия, где можно спокойно обсудить задачи, получить консультацию и найти решение».

Клиентам Владивостока также останется доступен весь спектр банковских продуктов для физических и юридических лиц: оформление и обслуживание счетов, кредитные и депозитные продукты, обмен валют, выпуск банковских карт с выгодными условиями.

С 26 января 2026 года новый офис Солид Банка во Владивостоке в ТЦ «Первомай» заработал в тестовом режиме, уже сейчас клиенты могут обращаться за финансовыми продуктами в новый офис, познакомиться с командой банка, узнать больше о продуктах и услугах, оценить новый формат, а совсем скоро состоится торжественное открытие.