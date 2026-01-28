Новости

Выставка «Пробуждение» Зорикто Доржиева открылась в галерее Бронштейна в Иркутске

В галерее Виктора Бронштейна открылась выставка Зорикто Доржиева «Пробуждение» – на ней представлены работы художника, созданные за последние несколько лет, в том числе совсем свежие.

Зорикто Доржиев.

«Все сложилось именно тогда, когда должно было сложиться»

Зорикто Доржиев – художник с мировым именем. Его работы покоряли Венецианскую биеннале, выставлялись на других значимых международных арт-площадках, находятся в частных и музейных коллекциях в России и за рубежом. Иркутянам он хорошо знаком в том числе благодаря стараниям кураторов галереи Виктора Бронштейна. Предыдущий проект Зорикто в Иркутске состоялся в стенах галереи пять лет назад. И то оживление, которое царило в залах на открытии в этом январе, свидетельствовало, что художника в городе любят и внимательно следят за его творчеством.

Ольга Бронштейн.

– Мы подсчитали, что выставки Зорикто у нас проходят раз в пять лет: в 2016, 2021 и теперь в 2026 году. Мы абсолютно не подгадывали даты, возможность нового проекта начали обсуждать еще года полтора назад, но именно сейчас сошлись все обстоятельства. Выставка сложилась именно тогда, когда должна была сложиться, – отметила директор галереи Ольга Бронштейн.

По ее словам, название проекта «Пробуждение» отсылает к переходному состоянию от сна к ясности.

– Мы долго искали название для выставки, хотя с самого начала решили, что им станет название одной из картин. «Пробуждение» – это скорее кураторская концепция, нежели авторская. Это эффект, который мы хотели бы передать зрителю: чтобы, посетив выставку, прочувствовав работы, человек приходил к состоянию чистоты и ясности, – пояснила Ольга.

«В таком соседстве большинство картин еще не находилось»

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

«Пробуждение» объединило работы из персональных проектов Зорикто Доржиева «Лоскутный человек» и «Ваджра-панк». По словам художника, выставка получилась непредсказуемой для него самого и очень интересной. Кураторам удалось очень тонко и выверено передать смыслы – так, что зритель не считывает их сразу, а постепенно погружается в рассказанную историю.

– Тот пул работ, который вы сегодня видите, Виктор и Ольга [Бронштейны] выбирали сами. Экспозиция – это их замысел, это их концепция. Рассматривая ее сегодня, я понял, что в таком соседстве друг с другом большинство картин никогда не было. Для меня это такой же сюрприз, как и для всех в этом зале. Я сам выступаю в роли зрителя – и это здорово, – признался Зорикто.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Своего рода «краеугольными камнями» экспозиции стали четыре знаковых  работы художника – два парных нефритовых будды в фас и в профиль, и две картины, символизирующие мужское и женское начала: «В глубине» и «В ее снах». Расположенные друг напротив друга, они «замыкают» залы галереи в круговую концепцию, держат выставочное пространство в едином смысловом контуре.

– Есть авторы, которым нужно помочь раскрыть эти смыслы, а есть авторы, которым нужно ни в коем случае не помешать, и это как про Зорикто, – уточняет Ольга Бронштейн.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

«Есть идеи, которые требуют последовательного высказывания»

Сам художник подчеркнул, что большинство представленных в галерее работ имеют серийный характер.

– Многие идеи требуют не разового воплощения, а последовательного высказывания в целой серии, – пояснил он. –  Но есть и работы, которые пока не получили своего продолжения, например, портрет моей младшей сестры. Это особый взгляд, особые ощущения, которые возникают у старшего брата. Однако, я думаю, эта тема требует своего развития, поэтому я к ней еще вернусь.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Основатель галереи Виктор Бронштейн согласился, что выставка получилась  необычной, подчеркивающей неповторимое сочетание глубины образов в творчестве художника и его чувства юмора. Зритель, перемещаясь по залу, путешествует от серьезной буддийской философии к легкомысленным женским образам в мужской голове. От композиций погребальных и боевых масок, образов вечной жизни и вечной битвы, к ироничному циклу масок красоты – женскому сражению за вечную молодость.

Виктор Бронштейн

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

«Нам близки проекты, которые рождают эмоции»

Выставка состоялась при поддержке московской галереи «Ханхалаев», которая сотрудничает с Зорикто Доржиевым уже около 20 лет. Ее основатель Константин Ханхалаев заявил, что ему было очень приятно сделать своему родному городу такой подарок – выставку одного из ведущих современных  художников России.

Константин Ханхалаев

Генеральным партнером проекта выступила бутик-оптика «Окулария». Антон и Мария Гарбарчук, ее основатели, подчеркнули, что  рады быть причастными к такому великолепному событию, как выставка Зорикто Доржиева. Ведь несмотря на непростое время для бизнеса (а возможно, особенно в такое), важно поддерживать подобные проекты, важно отвлекаться, прикасаться душой к прекрасному, чтобы замедлиться и выдохнуть.

– Одна из ценностей нашей компании – быть причастными к культурным событиям и развивать наш регион настолько, насколько это в наших силах. Нам близки проекты, которые рождают эмоции и оставляют послевкусие, – отметили Антон и Мария. – Работа Зорикто Доржиева – это тонкий диалог народной бурятской культуры и современного искусства. Тема Байкала, Родины, традиций и веры – это всегда про связь с собой и со своей землёй. Нам очень откликается такая глубина.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Первый бренд очков с берегов Байкала «Окулария», созданный Антоном и Марией, тоже посвящён любви и уважению к родным местам: к Иркутску, к Байкалу, к Сибири. И здесь удивительным образом переплетаются мир искусства Зорикто Доржиева и философия бренда, считают его основатели.

Выставка будет работать с 23 января по 24 мая 2026 года.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Евгения Найденова, руководитель агентства по туризму Иркутской области:

– Когда к нам в Иркутск приезжают гости из других регионов, им обязательно рекомендуют посетить галерею Бронштейна. Здесь не просто яркие выставки, впечатляющие экспонаты – здесь можно найти ту самую этнику, тот неповторимый колорит территории, за которыми едут туристы. Здорово, что в этой точке притяжения открывается прекрасная выставка замечательного художника Зорикто Доржиева, которая будет радовать и гостей города, и его жителей в зимний туристический сезон.

Здесь, на выставке, ощущаешь удивительную атмосферу счастья. Подобные события – это хороший инструмент, чтобы посмотреть по-другому на себя, на мир, увидеть его глазами автора, понять, чем он заряжается и зарядится от его работ самому, вдохнуть новую жизнь. Мы, конечно, же приглашаем наших туроператоров, гостей Приангарья обязательно посетить новую выставку.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна.

