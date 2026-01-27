Автомобиль с двумя людьми ушел под лед Байкала

Инцидент произошел на льду Байкала в Иркутской области. В районе залива Бирхин под лед провалился легковой автомобиль с двумя людьми в салоне, рассказал губернатор Приангарье Игорь Кобзев.

«Из года в года мы предостерегаем, предупреждаем, сообщаем о трагедиях. И каждый раз находятся люди, уверенные в собственной неуязвимости и крепости льда под машиной. Если б только уверенность могла спасать… Обычно после таких провалов помогать уже поздно. Ледяная вода Байкала не оставляет шансов», – напомнил глава региона.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, пока ледовая обстановка на Байкале нестабильная – процесс образования зимнего покрытия продолжается. В частности, в районе поселков Листвянка и Бугульдейка произошел разрыв льда, наблюдаются открытая вода и многочисленные трещины, на некоторых участках толщина не превышает 5 см. Выезд на поверхность водоема разрешена только на специально оборудованных переправах.