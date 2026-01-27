Автомобилисты организовали нелегальные гонки на льду шелеховского карьера

Нелегальные автогонки на кубок «РСИ – зимник 2026» на льду местного карьера в селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области пытались устроить автомобилисты. Их действия были пресечены.
По данным ГУ МЧС России по региону, согласование на проведение мероприятия получено не было. Указанные соревнования не включались в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Приангарья, утвержденный на 2026 год.
Въезд к месту проведения гонок перекрыли. Сотрудники полиции пресекли попытки выезда на поверхность водоема. В отношении 11 водителей были составлены протоколы за различные нарушения ПДД, в том числе по фактам переоборудования транспорта.
В адрес организаторов вынесли предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.