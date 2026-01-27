Новости

Автомобилисты организовали нелегальные гонки на льду шелеховского карьера

Нелегальные автогонки на кубок «РСИ – зимник 2026» на льду местного карьера в селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области пытались устроить автомобилисты. Их действия были пресечены.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По данным ГУ МЧС России по региону, согласование на проведение мероприятия получено не было. Указанные соревнования не включались в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Приангарья, утвержденный на 2026 год.

Въезд к месту проведения гонок перекрыли. Сотрудники полиции пресекли попытки выезда на поверхность водоема. В отношении 11 водителей были составлены протоколы за различные нарушения ПДД, в том числе по фактам переоборудования транспорта.

В адрес организаторов вынесли предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.


