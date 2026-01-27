Новости

Двенадцать человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Иркутской области

Авария с участием трех автомобилей произошла в Слюдянском районе Иркутской области. Во время происшествия пострадали 12 человек.

<p>Фото: пресс-служба прокуратры Иркутской области</p>

По данным региональной Госавтоинспекции, на 124-м километре федеральной трассы «Байкал» столкнулись два большегруза и микроавтобус Toyota Hiace с пассажирами, следовавшими из Иркутска в Улан-Удэ.

Медицинская помощь понадобилась 12 участникам происшествия – водителю и 11 пассажирам автобуса. По данным губернатора Игоря Кобзева, пять человек госпитализированы, один из них – водитель – находится в тяжелом состоянии. Три человека направлены на амбулаторное лечение. С остальными медики еще работают.

СУ СКР по региону по факту аварии возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», проводится расследование, которое контролирует прокуратура.


