Двенадцать человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Иркутской области

Авария с участием трех автомобилей произошла в Слюдянском районе Иркутской области. Во время происшествия пострадали 12 человек.

Фото: пресс-служба прокуратры Иркутской области

По данным региональной Госавтоинспекции, на 124-м километре федеральной трассы «Байкал» столкнулись два большегруза и микроавтобус Toyota Hiace с пассажирами, следовавшими из Иркутска в Улан-Удэ.

Медицинская помощь понадобилась 12 участникам происшествия – водителю и 11 пассажирам автобуса. По данным губернатора Игоря Кобзева, пять человек госпитализированы, один из них – водитель – находится в тяжелом состоянии. Три человека направлены на амбулаторное лечение. С остальными медики еще работают.

СУ СКР по региону по факту аварии возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», проводится расследование, которое контролирует прокуратура.