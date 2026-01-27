Региональным чиновникам грозит отстранение от должности за неисполнение решений ФАС

Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающего введение обязательной дисквалификации для государственных служащих регионального уровня, занимающихся вопросами установления тарифов и контроля над ценами. Если чиновник неоднократно (трижды и более в течение календарного года) нарушает предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), он рискует лишиться своей должности сроком до трёх лет. Это предложение было выдвинуто российским правительством ещё в ноябре 2025 года и предполагает внесение изменений в кодекс об административных нарушениях, сообщает газета "Ведомости".



Предпосылкой стало большое количество зафиксированных ФАС случаев нарушений региональных властей в части формирования тарифов и исполнения постановлений. Отмечается, что некоторые руководители подвергались административному взысканию даже пять и более раз всего лишь за короткий промежуток времени. По данным службы, нынешняя система штрафов оказалась неэффективной мерой борьбы с такими нарушениями.

Ранее, 21 января текущего года, депутаты поддержали в первом чтении законопроект, расширяющий тарифные полномочия ФАС. По нему служба сможет сама повышать или понижать тарифы на электроэнергию, если региональные энергетические комиссии (РЭК) не исполняют ее решения о корректировке — как снижая, так и повышая тарифы, если последнее продиктовано обоснованными издержками отрасли. Бизнес и эксперты идею поддерживают, указывая на практику неоправданного занижения тарифов в ущерб финансированию территориальных сетевых организаций (ТСО). ФАС как разработчик законопроекта объясняет его необходимость нуждой в быстром исправлении ошибок регионов для защиты энергетики и потребителей.