Российские покупатели смогут приобрести отечественный электромобиль «Атом» уже весной

Министерство промышленности и торговли России выразило уверенность в скором старте продаж отечественного электромобиля «Атом». Министр Антон Алиханов обозначил возможные сроки начала реализации продукта — весна текущего года. Заявление прозвучало на международном форуме посвящённом новым материалам, химии и технологиям, передаёт газета "Ведомости".

Алиханов уточнил, что автомобиль вскоре появится на рынке, добавив, что выпуск электромобиля осуществляется силами КамАЗ совместно с рядом инвесторов, включая генерального директора КамАЗа Сергея Когогина и предпринимателя Рубена Варданяна.

Предварительные условия покупки «Атома» будут представлены сотрудникам КамАЗа, которым предоставлена специальная программа бронирования автомобилей по сниженной цене, включающая подписочные сервисы, памятные аксессуары и зарядные пакеты.

Электромобиль «Атом» дебютировал осенью предыдущего года на выставке InRussia в Минеральных Водах. Тогда губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал планы внедрения машин марки «Атом» в качестве таксопаркового транспорта региона начиная с 2026 года.

Первые пробные рейсы автомобиля состоялись ранее в Москве, где электромобиль успешно прошёл тестирование по ряду городских магистралей, завершив своё путешествие возле музея «Атом».


