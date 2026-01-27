Новости

Чиновники в Иркутске растратили миллион на празднование Дня работника леса

В Иркутске осуждены экс-директор и главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере лесного хозяйства. Их признали виновными в растрате бюджетных средств.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, в сентябре 2020 года был выделен почти 1 млн рублей на приобретение запасных частей. Финансы предоставили в виде субсидии, а также из средств от приносящей доход деятельности учреждения.

Фактически же чиновники решили потратить деньги на празднование Дня работника леса, в том числе на банкет в одном из ресторанов Иркутска. В результате учреждению был причинен ущерб в крупном размере.

Подсудимых признали виновными в совершении преступления и оштрафовали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Пассажиропоток аэропорта Красноярск в 2025 году превысил 4,2 млн человек
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 12% по итогам 2025 года
Огромная трещина образовалась во льду Байкала
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес