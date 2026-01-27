Чиновники в Иркутске растратили миллион на празднование Дня работника леса

В Иркутске осуждены экс-директор и главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере лесного хозяйства. Их признали виновными в растрате бюджетных средств.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, в сентябре 2020 года был выделен почти 1 млн рублей на приобретение запасных частей. Финансы предоставили в виде субсидии, а также из средств от приносящей доход деятельности учреждения.

Фактически же чиновники решили потратить деньги на празднование Дня работника леса, в том числе на банкет в одном из ресторанов Иркутска. В результате учреждению был причинен ущерб в крупном размере.

Подсудимых признали виновными в совершении преступления и оштрафовали.