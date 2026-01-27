Госдума разрешила ФСБ временно отключать стационарный интернет и телефоны

Государственная дума поддержала законопроект, дающий Федеральному бюро безопасности (ФСБ) право временно прекращать предоставление стационарного интернета и телефонной связи гражданам. Документ прошел первое чтение в парламенте, передаёт РБК.

По инициативе Министерства цифрового развития («Минцифра»), законодатели предлагают дополнить федеральный закон «О связи», согласно которому операторы связи обязаны немедленно исполнять требования спецслужб, касающиеся приостановления предоставления любых коммуникационных услуг.

Целью введения подобного механизма называется защита населения и государства от возможных угроз национальной безопасности. Критерии ситуаций, в которых спецслужбы вправе требовать временного прекращения оказания услуг связи, будут определены отдельно указом президента либо постановлением правительства.

Кроме того, проект снимает с телекоммуникационных компаний материальную ответственность перед пользователями за возникшие перерывы в предоставлении связи.

Заместитель главы Минцифры Иван Лебедев отметил, что потребность в изменениях вызвана необходимостью оперативно реагировать на террористические угрозы, в частности, атаки беспилотников.