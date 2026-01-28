Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 января: 12 529,4697 руб/1 г золота и 269,7600/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 529,4697 руб.
- 1 грамм серебра - 269,7600 руб.
- 1 грамм платины - 6 918,4302 руб.
- 1 грамм палладия - 5 148,8301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 441,9202 р. (3,66%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,8300 р. (11,50%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 308,0101 р. (4,66%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 319,9198 р. (6,63%).